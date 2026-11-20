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मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने आधुनिक गन्ना हार्वेस्टर से यंत्रीकृत कटाई कार्य की शुरुआत भी की। कुलपति ने कहा कि कृषि श्रमिकों की कमी और मजदूरी की बढ़ती लागत किसानों के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में मशीनों से गन्ने की कटाई समय और श्रम की बचत का प्रभावी विकल्प है। इससे कटाई, पत्तियों की सफाई, गन्ने के छोटे टुकड़े करने और लोडिंग का काम एक ही मशीन से हो जाता है।आईपीएल के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. यूएस तेवतिया ने हार्वेस्टर की कार्यप्रणाली, तकनीकी विशेषताओं और आर्थिक लाभों की जानकारी दी। इकाई प्रमुख दीपेंद्र कुमार खोखर ने कहा कि कंपनी किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश यादव, संजय राव, धीरज सिंह और प्रगतिशील किसान जितेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।