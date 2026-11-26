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नौतनवा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 107 रन बनाए। नौतनवा की तरफ से मोहसिन खान ने 35 रन व इमरान खान ने 29 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मॉडर्न एकेडमी लक्ष्मीपुर की पूरी टीम 10 ओवर में 70 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही नौतनवा ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मोहसिन खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।इससे पूर्व, प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की पत्नी मधु मणि त्रिपाठी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंपायर की भूमिका अनुज यादव, अंकित विश्वकर्मा व कार्तिक सहानी एवं स्कोरर की भूमिका समीर गौड़ ने निभाई। इस मौके पर जितेश सिन्हा, जगदीश यादव, राम आशीष यादव, नीरज शर्मा, रवि यादव, विकास यादव, कोच करीम खान, सुंदर त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।