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डिप्टी सीएमओ ने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में एचपीवी वैक्सीन के योग्य लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार करें और निर्धारित टीकाकरण सत्रों पर वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों और उनके अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दें, ताकि टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने आभा आईडी बनाने के कार्य में भी तेजी लाने को कहा।

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महराजगंज। सदर सीएचसी सभागार में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र की एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह ने की। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी योग्य लाभार्थियों की आभा आईडी शत-प्रतिशत बनाने का निर्देश दिया गया।