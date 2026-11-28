Maharajganj News: स्कूल वाहनों की जांच, 80 बाइक चालकों को दिए हेलमेट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 AM IST
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महराजगंज। यातायात माह नवंबर के तहत शुक्रवार को जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस ने नगर और कस्बों में संचालित स्कूल-कॉलेज के वाहनों की सघन जांच की। वहीं, सक्सेना चौराहे पर एक सामाजिक संस्था की ओर से 80 जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए।
यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, आवश्यक अभिलेखों और सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी।
सक्सेना चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में एआरटीओ मनोज सिंह ने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का कवच है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना हर चालक की जिम्मेदारी है। युवाओं को तेज गति से वाहन चलाने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने से बचना चाहिए।
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हेम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। हेलमेट पहनने से गंभीर चोट का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। संस्था का प्रयास है कि जिले में कोई भी दोपहिया चालक बिना हेलमेट के सड़क पर न निकले।
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यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, आवश्यक अभिलेखों और सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी।
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सक्सेना चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में एआरटीओ मनोज सिंह ने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का कवच है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना हर चालक की जिम्मेदारी है। युवाओं को तेज गति से वाहन चलाने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने से बचना चाहिए।
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हेम फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। हेलमेट पहनने से गंभीर चोट का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। संस्था का प्रयास है कि जिले में कोई भी दोपहिया चालक बिना हेलमेट के सड़क पर न निकले।