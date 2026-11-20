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उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की ऐसी महिला प्रधानमंत्री थीं, जिनके कार्यकाल में दुनिया का भूगोल बदल गया। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पूरी दुनिया में एक मजबूत नेता के रूप में जानी जाती हैं।जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कभी किसी शासक के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके कार्यकाल में गरीबी हटाओ अभियान, कृषि उत्पादन बढ़ाने, नहरों का जाल बिछाने और औद्योगिक विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया। आज उन्हें याद कर कांग्रेसजन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष झिनकू चौधरी ने कहा कि जिले में कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है।गोष्ठी के प्रारंभ में अधिवक्ता अमित सिंह की माता एवं सिसवा बाजार स्थित प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य निर्मला सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।संचालन जिला कोषाध्यक्ष कपिल देव शुक्ल ने किया। इस दौरान विनोद सिंह, शिवपूजन, पूर्णमासी यादव, चंद्रजीत भारती, राम नारायण प्रसाद, अमरजीत निषाद, उदय प्रताप, डॉ. अजय कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।