विज्ञापन

वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रास्ते बीजी-371 विमान से काठमांडू पहुंचा था। उसके सामान की तलाशी लेने पर हेयर ड्रायर और बिस्कुट के डिब्बे में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ। नेपाल पुलिस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ान से पहुंचे यात्रियों की जांच के दौरान शिवकुमार की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। इसके बाद मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने उसके सामान की तलाशी ली। इस दौरान हेयर ड्रायर और बिस्कुट के डिब्बे से करीब चार किलो थाई गांजा बरामद हुआ। टीम ने आरोपी का पासपोर्ट और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे भैरहवा से गोरखपुर जाना था। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के सूचना अधिकारी दुर्गा राज रेग्मी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और तस्करी के इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं। संभावित तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है।