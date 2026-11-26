Maharajganj News: गांजा के साथ काठमांडो में पकड़ा गया केरल का युवक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:31 AM IST
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सोनौली। नेपाल की राजधानी काठमांडो स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर मादक पदार्थ और सोने की तस्करी के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा हुआ है। केरल के युवक के पास से थाई गांजा मिला है तो दो चीनी महिलाओं के पास से अर्धठोस पदार्थ मिला है। तीनों को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
नेपाल पुलिस के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हवाई अड्डा शाखा की टीम ने मंगलवार को संदिग्ध यात्रियों की निगरानी के दौरान केरल के मुलरिया निवासी अब्दुल नौशाद (29) को पकड़ा। वह थाईलैंड से मलयेशिया के कुआलालंपुर होते हुए बाटिक एयर की फ्लाइट से काठमांडो पहुंचा था। उसके भारत जाने की योजना थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
ब्यूरो की टीम मामले में आगे की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी ढुंडीराज न्यौपाने ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें सीमा शुल्क कार्यालय को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है।
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नेपाल पुलिस के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हवाई अड्डा शाखा की टीम ने मंगलवार को संदिग्ध यात्रियों की निगरानी के दौरान केरल के मुलरिया निवासी अब्दुल नौशाद (29) को पकड़ा। वह थाईलैंड से मलयेशिया के कुआलालंपुर होते हुए बाटिक एयर की फ्लाइट से काठमांडो पहुंचा था। उसके भारत जाने की योजना थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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ब्यूरो की टीम मामले में आगे की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी ढुंडीराज न्यौपाने ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें सीमा शुल्क कार्यालय को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है।
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