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नेपाल के सालझंडी स्थित नेपाल आर्मी बैटल स्कूल (एनएबीएस) में 25 नवंबर से आठ दिसंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। इसमें भारत और नेपाल की सेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक सैन्य प्रशिक्षण, आपसी समन्वय, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में युद्ध कौशल तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त संचालन क्षमता और आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है। विज्ञापन

इस बार अभ्यास की मेजबानी नेपाल कर रहा है। भारतीय सैन्य दल के सीमा पार करने के दौरान सुरक्षा और अन्य संबंधित एजेंसियों ने आवश्यक समन्वय किया। सीमा पर पहुंचे नेपाली सैन्य अधिकारियों ने औपचारिक कार्यवाही पूरी कर दल को नेपाल रवाना कराया। कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि भारतीय सेना का दल संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए नेपाल रवाना हुआ है। नेपाल के सालझंडी स्थित नेपाल आर्मी बैटल स्कूल (एनएबीएस) में 25 नवंबर से आठ दिसंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। इसमें भारत और नेपाल की सेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक सैन्य प्रशिक्षण, आपसी समन्वय, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में युद्ध कौशल तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त संचालन क्षमता और आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है।इस बार अभ्यास की मेजबानी नेपाल कर रहा है। भारतीय सैन्य दल के सीमा पार करने के दौरान सुरक्षा और अन्य संबंधित एजेंसियों ने आवश्यक समन्वय किया। सीमा पर पहुंचे नेपाली सैन्य अधिकारियों ने औपचारिक कार्यवाही पूरी कर दल को नेपाल रवाना कराया। कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि भारतीय सेना का दल संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए नेपाल रवाना हुआ है।

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सोनौली। भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 20वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को भारतीय सेना का 334 सदस्यीय दल सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल रवाना हुआ। दोपहर करीब 12:10 बजे सैन्य दल सोनौली व्यापार एवं पारगमन मार्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचा। दल में 18 अधिकारी, 28 जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और 288 अन्य रैंक के जवान शामिल हैं।