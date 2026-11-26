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जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह करीब 10 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली दहेज में मिले घरेलू सामान को लेकर सोनौली की ओर जा रही थी। वाहन जैसे ही गांधी चौक पर गोलंबर के पास पहुंचा तो ट्रॉली में लगा पहिया अचानक बाहर आ गया। हादसा टलने के बाद चालक मार्ग पर ही वाहन खड़ी कर उसके मरम्मत की प्रयास करने लगा। इस वजह से अन्य वाहनों की रफ्तार थमकर कतारों में बदलने लगी। थोड़ी ही देर में कस्बे में जाम की स्थिति बन गई। राहगीर जाम से जूझते हुए बढ़े। दो घंटे बाद वाहन मरम्मत होने के बाद जब अपने गंतव्य को रवाना हुआ, तब जाकर आवागमन की स्थिति सामान्य हुई।सीओ बसंत सिंह का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक खराब होने के कारण राहगीरों को थोड़ी समस्या झेलनी पड़ी। गांधी चौक पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहे।