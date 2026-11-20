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जानकारी के अनुसार, निचलौल क्षेत्र के हरगांव टोला पिपरहवा निवासी रामाज्ञा (60) बृहस्पतिवार दोपहर खेत में पराली जला रहे थे। इसी दौरान अचानक आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। देखते ही देखते कपड़ों में आग फैल गई और वह गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उन्हें बचाया। इसके बाद तत्काल एंबुलेंस की मदद से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। पराली जलाना प्रतिबंधित है। किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है।