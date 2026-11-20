Maharajganj News: पराली जलाते समय बुजुर्ग के कपड़ों में लगी आग, आधा शरीर झुलसा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:20 AM IST
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निचलौल। खेत में पराली जलाने के दौरान एक बुजुर्ग आग की लपटों की चपेट में आ गए। उनके कपड़ों में आग लग गई, जिससे शरीर का करीब आधा हिस्सा झुलस गया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) निचलौल ले गए। वहां उनका उपचार चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, निचलौल क्षेत्र के हरगांव टोला पिपरहवा निवासी रामाज्ञा (60) बृहस्पतिवार दोपहर खेत में पराली जला रहे थे। इसी दौरान अचानक आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। देखते ही देखते कपड़ों में आग फैल गई और वह गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उन्हें बचाया। इसके बाद तत्काल एंबुलेंस की मदद से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। पराली जलाना प्रतिबंधित है। किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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जानकारी के अनुसार, निचलौल क्षेत्र के हरगांव टोला पिपरहवा निवासी रामाज्ञा (60) बृहस्पतिवार दोपहर खेत में पराली जला रहे थे। इसी दौरान अचानक आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। देखते ही देखते कपड़ों में आग फैल गई और वह गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उन्हें बचाया। इसके बाद तत्काल एंबुलेंस की मदद से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया।
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थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। पराली जलाना प्रतिबंधित है। किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है।