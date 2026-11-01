Maharajganj News: दुर्गा मंदिर से घंटा चोरी करने की कोशिश

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घटना की सूचना फैली तो शनिवार को सुबह होते ही मंदिर परिसर में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मदास व अवधनारायण तथा ग्रामीण राममिलन, रिंकू चौधरी, छोटू यादव, नरीन्द्र चौधरी, भानू प्रताप सिंह,परमहंस दास, जतिंदर भारतीय, अशोक यादव, अमरनाथ यादव, सत्यविजय यादव, निर्मल दास ने स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना दी है।पुजारियों और ग्रामीणों ने परसामलिक पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर आस्था के केंद्र इस प्राचीन मंदिर परिसर और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस गश्त बढ़ाने की भी पुरजोर मांग की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। शिकायत के आधार पर जांच-पड़ताल किया जा रहा है, ऐसे में संदिग्धों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।