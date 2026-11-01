फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Incident at the Kevtalia Durga Temple in Bishunpura, under the Parsamalik police station area; thieves fled.

Maharajganj News: दुर्गा मंदिर से घंटा चोरी करने की कोशिश

Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Incident at the Kevtalia Durga Temple in Bishunpura, under the Parsamalik police station area; thieves fled.
परसामलिक। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिशनपुरा के सिवान में स्थित प्रसिद्ध केवटलिया दुर्गा मंदिर में शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में टंगे लगभग 50 किलोग्राम वजन के विशाल घंटे को चोरी करने का प्रयास किया गया। हालांकि सजगता के कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और मौके का लाभ उठाकर भाग गए।
विज्ञापन

घटना की सूचना फैली तो शनिवार को सुबह होते ही मंदिर परिसर में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मदास व अवधनारायण तथा ग्रामीण राममिलन, रिंकू चौधरी, छोटू यादव, नरीन्द्र चौधरी, भानू प्रताप सिंह,परमहंस दास, जतिंदर भारतीय, अशोक यादव, अमरनाथ यादव, सत्यविजय यादव, निर्मल दास ने स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना दी है।
विज्ञापन

पुजारियों और ग्रामीणों ने परसामलिक पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर आस्था के केंद्र इस प्राचीन मंदिर परिसर और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस गश्त बढ़ाने की भी पुरजोर मांग की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। शिकायत के आधार पर जांच-पड़ताल किया जा रहा है, ऐसे में संदिग्धों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed