Maharajganj News: बढ़ रहा दबाव, एसएनसीयू में बेड से अधिक भर्ती हो रहे नवजात

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स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती 489 नवजातों में 81 का जन्म जिला अस्पताल में हुआ था, जबकि 408 बच्चों को दूसरे अस्पतालों और स्थानों से लाया गया था। अगस्त में यहां 461 बच्चे भर्ती हुए थे। इस तरह एक महीने में 28 नवजातों की संख्या बढ़ गई।सितंबर में उपचार के बाद 347 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं, 93 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। 30 बच्चों के परिजन डॉक्टर की सलाह के बिना ही इलाज बीच में छोड़कर चले गए। उपचार के दौरान चार नवजातों की मौत हुई। अगस्त में सात बच्चों की मौत हुई थी। सितंबर के अंत तक 15 बच्चे भर्ती थे। निचलौल में 63 बच्चे भर्ती, किसी की मौत नहीं निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएनसीयू में भी अगस्त की तुलना में सितंबर में नवजातों की भर्ती बढ़ी।अगस्त में यहां 54 बच्चे भर्ती हुए थे, जबकि सितंबर में यह संख्या 63 रही। इनमें 33 बच्चे अस्पताल में जन्म के बाद भर्ती किए गए, जबकि 30 बच्चों को बाहर से लाया गया था।उपचार के बाद 56 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे। छह बच्चों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया, जबकि एक बच्चे के परिजन इलाज बीच में छोड़कर चले गए। राहत की बात यह रही कि सितंबर में किसी नवजात की मौत नहीं हुई। यहां बेड ऑक्यूपेंसी रेट 92.26 प्रतिशत रहा। महीने के अंत तक कोई बच्चा भर्ती नहीं था।