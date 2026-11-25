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मंचन में दिखाया गया कि सूपर्णखा की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है। वह सीता का हरण करने की योजना बनाकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम की कुटिया के पास पहुंचता है। सीता के आग्रह पर राम और फिर लक्ष्मण उसके पीछे वन में चले जाते हैं।इसी दौरान साधु वेश में पहुंचे रावण ने भिक्षा मांगने के बहाने सीता का हरण कर लिया। कुटिया लौटने पर सीता को न पाकर राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उनकी तलाश में निकल पड़े। घायल जटायु से मिलने पर उन्हें रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने की जानकारी मिली।अगले दृश्य में राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। यहां शबरी ने उन्हें प्रेमपूर्वक बेर खिलाए और सीता की खोज के लिए किष्किंधा पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। राम-लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने उन्हें शत्रु समझा और हनुमान को उनका परिचय जानने भेजा। हनुमान ब्राह्मण वेश में राम से मिले।अपने आराध्य को पहचानकर वह भावविभोर हो गए और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। इसके बाद हनुमान ने अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। दोनों ने एक-दूसरे की सहायता का संकल्प लिया। इस प्रसंग पर दर्शकों ने खूब सराहना की।