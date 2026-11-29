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जांच के बाद विभाग ने कुल 15 फर्मों के थोक दवा लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ कारोबारी फर्जी बिलों के सहारे दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे।औषधि निरीक्षक नवीन कुमार के मुताबिक, विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ थोक दवा विक्रेता बिना दुकान खोले ही कागजों पर कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद संबंधित फर्मों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच में लाइसेंस में दर्ज पते और वास्तविक स्थिति में अंतर मिला। तीन फर्मों के पते पर दुकान नहीं मिली, जबकि एक का पता ही फर्जी निकला। अन्य फर्में भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं। इसके बाद 15 थोक लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की रिपोर्ट आयुक्त को भेज दी गई है।वेबसाइट पर बतानी होगी दवाओं की खरीद-बिक्री की दर : जिले की फुटकर दवा दुकानों को अब अपनी सार्वजनिक वेबसाइट बनाकर कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था एक नवंबर 2026 से लागू हो चुकी है।इसके तहत प्रत्येक रिटेल फार्मेसी को वेबसाइट पर दवा लाइसेंस संख्या, लाइसेंसधारक का नाम, दुकान का पूरा पता, फार्मासिस्ट का नाम, फार्मेसी काउंसिल पंजीकरण संख्या और फोटो, दवाओं के स्टॉक तथा दुकान के संचालन का समय प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही दवाओं की खरीद और बिक्री की दरें भी सार्वजनिक करनी होंगी। इन जानकारियों को नियमित रूप से और साप्ताहिक आधार पर अपडेट करना होगा।ग्राहकों की सुविधा के लिए वेबसाइट का यूआरएल, दुकान के काउंटर पर क्यूआर कोड और प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले लगाना होगा, ताकि ग्राहक मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर दवाओं की कीमत और अन्य विवरण देख सकें।औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि जिले के सभी थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं को नए निर्देशों के अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाली फार्मेसियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, 11 अक्तूबर 2026 से नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक भी हटा दी गई है। इससे नए कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेने का रास्ता खुल गया है, लेकिन उन्हें निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।