Maharajganj News: शतचंडी महायज्ञ के शुभारंभ पर निकली भव्य कलश यात्रा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:36 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:36 AM IST
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लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर क्षेत्र के भगवानपुर टोला बनकटवा स्थित मां शतचंडी मंदिर परिसर में बृहस्पतिवार को नौ शतचंडी महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।
कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। श्रद्धालुओं की यह विशाल शोभायात्रा बरगदवा, समरधीरा और रघुनाथपुर गांवों से होते हुए रोहिन नदी के अमहवा घाट पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह-जगह लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया।अमहवा घाट पर यज्ञाचार्य एवं विद्वान पंडितों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र जल भरनी का अनुष्ठान संपन्न कराया गया।
धार्मिक विधि-विधान के अनुसार जल पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने अपने-अपने कलश में पवित्र जल भरा। इसके बाद जल से भरे कलश लेकर श्रद्धालु मठिया ईदु, करमटीकर, रिसालपुर और मानिकतलाव गांवों से होते हुए पुनः मां शतचंडी मंदिर स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ ही नौ शतचंडी महायज्ञ के अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया।
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कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। श्रद्धालुओं की यह विशाल शोभायात्रा बरगदवा, समरधीरा और रघुनाथपुर गांवों से होते हुए रोहिन नदी के अमहवा घाट पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह-जगह लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया।अमहवा घाट पर यज्ञाचार्य एवं विद्वान पंडितों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र जल भरनी का अनुष्ठान संपन्न कराया गया।
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धार्मिक विधि-विधान के अनुसार जल पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने अपने-अपने कलश में पवित्र जल भरा। इसके बाद जल से भरे कलश लेकर श्रद्धालु मठिया ईदु, करमटीकर, रिसालपुर और मानिकतलाव गांवों से होते हुए पुनः मां शतचंडी मंदिर स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ ही नौ शतचंडी महायज्ञ के अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया।
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