विज्ञापन

कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रारंभ हुई। श्रद्धालुओं की यह विशाल शोभायात्रा बरगदवा, समरधीरा और रघुनाथपुर गांवों से होते हुए रोहिन नदी के अमहवा घाट पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। जगह-जगह लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया।अमहवा घाट पर यज्ञाचार्य एवं विद्वान पंडितों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र जल भरनी का अनुष्ठान संपन्न कराया गया।धार्मिक विधि-विधान के अनुसार जल पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने अपने-अपने कलश में पवित्र जल भरा। इसके बाद जल से भरे कलश लेकर श्रद्धालु मठिया ईदु, करमटीकर, रिसालपुर और मानिकतलाव गांवों से होते हुए पुनः मां शतचंडी मंदिर स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ ही नौ शतचंडी महायज्ञ के अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया।