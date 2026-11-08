Maharajganj News: सिलिंडर में विस्फोट से मकान क्षतिग्रस्त, महिला झुलसी

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गढ़वा निवासी मनीष यादव की पत्नी गीता शनिवार सुबह करीब पांच बजे रसोई में गैस चूल्हे पर चाय बना रही थीं। इसी दौरान सिलिंडर में आग लग गई। देखते-ही-देखते सिलिंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें और छत ध्वस्त हो गईं। आग की चपेट में आने से घर में रखा फ्रिज, कूलर और दुकान का सामान भी जलकर नष्ट हो गया। विज्ञापन

गीता के ससुर सोलहू यादव ने बताया कि चाय बनाते समय सिलिंडर में आग लगी थी। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी ली गई है। गढ़वा निवासी मनीष यादव की पत्नी गीता शनिवार सुबह करीब पांच बजे रसोई में गैस चूल्हे पर चाय बना रही थीं। इसी दौरान सिलिंडर में आग लग गई। देखते-ही-देखते सिलिंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें और छत ध्वस्त हो गईं। आग की चपेट में आने से घर में रखा फ्रिज, कूलर और दुकान का सामान भी जलकर नष्ट हो गया।गीता के ससुर सोलहू यादव ने बताया कि चाय बनाते समय सिलिंडर में आग लगी थी। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी ली गई है।

फरेंदा। थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में शनिवार सुबह गैस सिलिंडर में आग लगने के बाद हुए विस्फोट से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चाय बना रही 35 वर्षीय गीता गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।