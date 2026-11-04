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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   He had been posted in Nichlaul block for four years; he was a resident of Gorakhpur.

Maharajganj News: किराए के कमरे में बेड पर मृत मिला सफाईकर्मी

Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:37 AM IST
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He had been posted in Nichlaul block for four years; he was a resident of Gorakhpur.
निचलौल। चमनगंज पुल के पास किराए के कमरे में रह रहे निचलौल ब्लॉक में तैनात सफाईकर्मी की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत का कारण पता नहीं चल सका है।
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जानकारी के अनुसार, जयनारायण (50) पुत्र राजबली मूल रूप से धनौरा गांव, थाना कौड़ीराम, जिला गोरखपुर के निवासी थे। वह पिछले चार वर्षों से निचलौल ब्लॉक में सफाईकर्मी के पद पर तैनात थे और ग्रामसभा शीतलापुर में उनकी ड्यूटी थी। नौकरी के सिलसिले में वह चमनगंज पुल के पास राजेंद्र के मकान में किराए का कमरा लेकर अकेले रहते थे। उनकी पत्नी जानकी देवी और तीन बेटे दीपक (17), शिवा (15) और शशांक (12) पैतृक गांव में रहते हैं।
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मंगलवार को दिन में 11 बजे तक जय नारायण के कमरे से बाहर नहीं निकलने पर मकान मालिक ने आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कमरे में देखा तो वह बेड पर पड़े मिले। अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस उन्हें सीएचसी निचलौल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर ब्लॉक के अन्य सफाईकर्मी भी अस्पताल पहुंचे और उनके परिजन को सूचना दी।
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सफाईकर्मी की मौत की खबर से विभागीय कर्मचारियों में शोक है। सीएचसी पहुंचे सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, सीताराम, रामप्रसाद, उदेश और ओम प्रकाश सहित अन्य कर्मचारियों ने संवेदना जताई।


पैरोल के नाम पर रुपये मांगने की भी चर्चा

घटना के बाद सफाईकर्मियों के बीच पैरोल के नाम पर रुपये मांगने की चर्चा भी सामने आई है। कुछ कर्मचारियों ने दबी जुबान से एक जनप्रतिनिधि पर रुपये मांगने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के अनुसार, पैरोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वेतन जारी होता है। हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि सफाईकर्मी की मौत की सूचना पर पुलिस सीएचसी लेकर पहुंची और परिजन को जानकारी दी गई। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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