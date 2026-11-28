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वादी सत्यम ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी शास्त्रीनगर, नौतनवां के अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि नौतनवां बाईपास स्थित उनके पेट्रोल पंप से लिए गए डीजल की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए दुर्गेश कुमार मद्धेशिया ने करीब चार वर्ष पहले 3,62,960 रुपये का चेक दिया था। बैंक में जमा करने पर खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।इसके बाद जगदीश प्रसाद गुप्ता ने अभियुक्त के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय महराजगंज में परिवाद दाखिल किया था। नौतनवां में ग्राम न्यायालय की स्थापना के बाद मामला वहां स्थानांतरित कर दिया गया। तभी से इसकी सुनवाई चल रही थी।अधिवक्ता के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दुर्गेश कुमार मद्धेशिया को दोषी करार दिया। न्यायाधिकारी विपुल कुमार यादव ने उसे चार माह के साधारण कारावास के साथ 4.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। निर्धारित अवधि में प्रतिकर की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।