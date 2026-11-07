Maharajganj News: दिवाली पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वनकर्मियों ने चलाया जांच अभियान

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उत्तरी चौक रेंज के रेंजर रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वनकर्मियों ने जंगल में आने-जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ाई। अभियान के दौरान बाइक और चार पहिया वाहनों को रोककर उनकी डिक्की खुलवाकर जांच की गई। वनकर्मियों ने संदिग्ध लोगों और वाहनों पर विशेष नजर रखी। विज्ञापन

रेंजर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दीपावली के दौरान वन्यजीवों के शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए गश्त और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जंगल में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस दौरान डिप्टी रेंजर राकेश कुमार, कपिल मुनि मिश्रा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक बाजपेई और अमित पांडेय सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। उत्तरी चौक रेंज के रेंजर रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वनकर्मियों ने जंगल में आने-जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ाई। अभियान के दौरान बाइक और चार पहिया वाहनों को रोककर उनकी डिक्की खुलवाकर जांच की गई। वनकर्मियों ने संदिग्ध लोगों और वाहनों पर विशेष नजर रखी।रेंजर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दीपावली के दौरान वन्यजीवों के शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए गश्त और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जंगल में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस दौरान डिप्टी रेंजर राकेश कुमार, कपिल मुनि मिश्रा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक बाजपेई और अमित पांडेय सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे।

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नौतनवा। दिवाली के मद्देनजर वन्यजीवों की सुरक्षा और शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने शुक्रवार को सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की उत्तरी चौक रेंज में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जंगल के रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों और वाहनों की तलाशी ली गई। साथ ही लोगों से अनावश्यक रूप से जंगल में प्रवेश नहीं करने की अपील की गई।