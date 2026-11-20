Maharajganj News: नेपाल के रिसॉर्ट में दबिश, 40 विदेशी हिरासत में
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:43 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:43 AM IST
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सोनौली। नेपाल में विदेशी नागरिकों के ठिकानों और उनकी गतिविधियों को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। काभ्रे जिले में लगातार दूसरे दिन रिसॉर्ट में छापा मारकर पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 35 जापानी और पांच चीनी नागरिक शामिल हैं। सभी पनौती नगरपालिका के बल्थली स्थित माउंटेन रिसोर्ट में किराए पर रह रहे थे।
बृहस्पतिवार को पुलिस ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे रिसॉर्ट में पहुंचकर यह कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों को पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए अध्यागमन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस उनके नेपाल आने के उद्देश्य, ठहरने की अवधि और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
हालांकि, अब तक किसी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी काभ्रे जिले के एक अन्य रिसॉर्ट में पुलिस ने छापा मारकर 36 चीनी नागरिकों को पकड़ा था। उनके ठिकाने से 49 लैपटॉप और 155 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने के बाद ऑनलाइन ठगी की आशंका को लेकर जांच शुरू की गई है।
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डीएसपी राकेश थापा के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और नेपाल में उनके ठहरने के उद्देश्य की पड़ताल की जा रही है। लगातार दो दिनों में 76 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद विदेशी नागरिकों के ठिकानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है।
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बृहस्पतिवार को पुलिस ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे रिसॉर्ट में पहुंचकर यह कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों को पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए अध्यागमन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस उनके नेपाल आने के उद्देश्य, ठहरने की अवधि और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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हालांकि, अब तक किसी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी काभ्रे जिले के एक अन्य रिसॉर्ट में पुलिस ने छापा मारकर 36 चीनी नागरिकों को पकड़ा था। उनके ठिकाने से 49 लैपटॉप और 155 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने के बाद ऑनलाइन ठगी की आशंका को लेकर जांच शुरू की गई है।
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डीएसपी राकेश थापा के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और नेपाल में उनके ठहरने के उद्देश्य की पड़ताल की जा रही है। लगातार दो दिनों में 76 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद विदेशी नागरिकों के ठिकानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है।