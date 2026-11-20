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बृहस्पतिवार को पुलिस ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बुधवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे रिसॉर्ट में पहुंचकर यह कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों को पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए अध्यागमन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस उनके नेपाल आने के उद्देश्य, ठहरने की अवधि और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।हालांकि, अब तक किसी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी काभ्रे जिले के एक अन्य रिसॉर्ट में पुलिस ने छापा मारकर 36 चीनी नागरिकों को पकड़ा था। उनके ठिकाने से 49 लैपटॉप और 155 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने के बाद ऑनलाइन ठगी की आशंका को लेकर जांच शुरू की गई है।डीएसपी राकेश थापा के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और नेपाल में उनके ठहरने के उद्देश्य की पड़ताल की जा रही है। लगातार दो दिनों में 76 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के बाद विदेशी नागरिकों के ठिकानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है।