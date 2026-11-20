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लक्ष्मीपुर जरलहिया के टोला कंचनपुर निवासी बृजेश कुमार यादव के अनुसार, बरियारपुर निवासी सहाबुद्दीन ने उन्हें परिवार के सभी हिस्सेदारों की जमीन बेचने की जानकारी दी थी। इसके बाद नौ दिसंबर 2024 को अमिरून निशा, जलालुद्दीन, सहाबुद्दीन और कमरे आलम के साथ दो आराजी का एकरारनामा हुआ। इसमें दो जमीन क्रमश: 1.2760 हेक्टेयर और 0.3280 हेक्टेयर शामिल थी।दोनों जमीनों का सौदा छह करोड़ रुपये में तय हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि तीन साल के एकरारनामे के तहत उसने गवाहों के सामने अलग-अलग किस्तों में 67 लाख रुपये नकद दिए। इसके अलावा 12.49 लाख रुपये चेक और 2.50 लाख रुपये गूगल पे से भुगतान किए। जमीन पर प्लाॅटिंग के लिए नक्शा बनवाने, मिट्टी भराई, सड़क और दीवार निर्माण में करीब 48 लाख रुपये खर्च किए।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।बृजेश के मुताबिक, बार-बार बैनामा कराने की मांग के बावजूद आरोपी टालमटोल करते रहे। बाद में पता चला कि उसी जमीन का एग्रीमेंट दूसरे व्यक्ति से भी कर दिया गया है। 16 जुलाई 2026 को बसहिया में पंचायत के दौरान रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने स्थानीय थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में गुहार लगाई।