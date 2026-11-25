Maharajganj News: बुद्ध-अंबेडकर की झांकियों के साथ निकाली शोभायात्रा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:17 AM IST
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निचलौल। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को निचलौल नगर में भगवान गौतम बुद्ध और डॉ. भीमराव आंबेडकर की झांकियों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। गाजे-बाजे के साथ निकली यात्रा में हजारों बौद्ध अनुयायियों ने शामिल होकर शांति, समानता और भाईचारे का संदेश दिया।
विभिन्न गांवों और वार्डों से उमड़े महिला, पुरुष और बच्चों के हुजूम से नगर का माहौल बुद्धमय हो गया। शोभायात्रा के बैदौली पहुंचने पर भीम ज्योति बौद्ध विहार में बुद्ध मेले का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में ओबरी, बाली, खोन्हौली, बनकटवा, बैदौली, मदनपुरा, रुद्रौली, पिपरा काजी, औराटार और सिंहपुर समेत निचलौल नगर के जिगनहवां, घोड़हवा, बरगदवा, कोर्ट वार्ड और महाशय वार्ड के अनुयायी शामिल हुए।
लोग पैदल और ट्रैक्टर-ट्राली समेत अन्य वाहनों से पहुंचे थे। जुलूस कोर्ट वार्ड, सिनेमा रोड, कटरा चौराहा, मेन तिराहा, मेन मार्केट, चिउटहां चौराहा और थाना रोड होते हुए बैदौली पहुंचा। नगर में शोभायात्रा का नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील मद्धेशिया उर्फ मुन्ना और सभासदों ने स्वागत किया। उन्होंने अनुयायियों को भगवान बुद्ध और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाएं भेंटकर सम्मानित किया।
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विभिन्न गांवों और वार्डों से उमड़े महिला, पुरुष और बच्चों के हुजूम से नगर का माहौल बुद्धमय हो गया। शोभायात्रा के बैदौली पहुंचने पर भीम ज्योति बौद्ध विहार में बुद्ध मेले का आयोजन किया गया। शोभायात्रा में ओबरी, बाली, खोन्हौली, बनकटवा, बैदौली, मदनपुरा, रुद्रौली, पिपरा काजी, औराटार और सिंहपुर समेत निचलौल नगर के जिगनहवां, घोड़हवा, बरगदवा, कोर्ट वार्ड और महाशय वार्ड के अनुयायी शामिल हुए।
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लोग पैदल और ट्रैक्टर-ट्राली समेत अन्य वाहनों से पहुंचे थे। जुलूस कोर्ट वार्ड, सिनेमा रोड, कटरा चौराहा, मेन तिराहा, मेन मार्केट, चिउटहां चौराहा और थाना रोड होते हुए बैदौली पहुंचा। नगर में शोभायात्रा का नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील मद्धेशिया उर्फ मुन्ना और सभासदों ने स्वागत किया। उन्होंने अनुयायियों को भगवान बुद्ध और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाएं भेंटकर सम्मानित किया।
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