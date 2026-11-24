विज्ञापन



लोक निर्माण विभाग के पत्र के मुताबिक, हनुमानगढ़ी से भिटौली मार्ग पर 10 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। शासनादेश में धनराशि के आवंटन और निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। विज्ञापन

सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल, बिजली और पेयजल समेत बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। विधायक ने कहा कि मार्ग के बेहतर होने से ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही आसपास के गांवों का संपर्क भी मजबूत होगा। लोक निर्माण विभाग के पत्र के मुताबिक, हनुमानगढ़ी से भिटौली मार्ग पर 10 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। शासनादेश में धनराशि के आवंटन और निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल, बिजली और पेयजल समेत बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। विधायक ने कहा कि मार्ग के बेहतर होने से ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही आसपास के गांवों का संपर्क भी मजबूत होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

महराजगंज। हनुमानगढ़ी से भिटौली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना को शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर 3502.43 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसके सापेक्ष 350.24 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।