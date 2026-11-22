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किसान चंद्रभान, सुनील सहानी, मनोज सिंह, महेंद्र मल्ल और गोवर्धन ने बताया कि वे सुबह से लाइन में लगे थे लेकिन खाद नहीं मिल सकी। सुबह सात बजे से डीएपी लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी थी। समिति अध्यक्ष पति सतीश सिंह ने भी सचिव और कर्मचारी के गायब रहने की बात कही। सहायक निबंधक सहकारिता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना पर एडीओ को मौके पर भेजा गया था।

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महराजगंज। पनियरा साधन सहकारी समिति पर शनिवार को खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था को लेकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। किसानों का आरोप है कि सचिव ने कुछ लोगों को खाद वितरित किया और कुछ किसानों की पासबुक जमा कराने के बाद वहां से चले गए। काफी देर तक उनके नहीं लौटने पर किसानों में आक्रोश फैल गया।