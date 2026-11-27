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किसान राजू मद्धेशिया के खेत में गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार थी। वह फसल की कटाई कर उसे बेचने की तैयारी में थे। इसी बीच शाम करीब चार बजे अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बुझाने में जुट गए। हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया जाता, पूरी फसल जल चुकी थी।राजू ने बताया कि गन्ने की फसल से मिलने वाली रकम से वह परिवार के लिए घर बनवाने की योजना बना रहे थे। फसल नष्ट होने से उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।तहसीलदार अजीत कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। हल्का लेखपाल से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजकर नियमानुसार किसान को सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।