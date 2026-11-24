विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी सरिता ने बताया कि 11 नवंबर को वह अपनी बेटियों रुचि और अन्नू तथा ससुर मंत्री के साथ अपनी जमीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के दिनेश, अमित और रेखा लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर और खंती लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए परिवार पर हमला बोल दिया।सरिता बच्चों के साथ भागकर घर पहुंची, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने दरवाजे पर चढ़कर जान से मारने और गांव में कहीं भी मिलने पर घेरकर मार डालने की धमकी दी। मारपीट में सरिता के सिर व दाईं आंख, बच्चों तथा ससुर के हाथ-पैर में चोटें आई हैं।सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दिनेश, अमित और रेखा निवासी बागापार टोला रामपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।