Maharajganj News: पुरानी रंजिश में परिवार पर हमला, महिला समेत चार घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:20 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:20 AM IST
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महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के बागापार टोला रामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर जमीन पर काम कर रही महिला, उसके बच्चों और ससुर पर तीन लोगों ने लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर व खंती से हमला कर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी सरिता ने बताया कि 11 नवंबर को वह अपनी बेटियों रुचि और अन्नू तथा ससुर मंत्री के साथ अपनी जमीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के दिनेश, अमित और रेखा लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर और खंती लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए परिवार पर हमला बोल दिया।
सरिता बच्चों के साथ भागकर घर पहुंची, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने दरवाजे पर चढ़कर जान से मारने और गांव में कहीं भी मिलने पर घेरकर मार डालने की धमकी दी। मारपीट में सरिता के सिर व दाईं आंख, बच्चों तथा ससुर के हाथ-पैर में चोटें आई हैं।
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सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दिनेश, अमित और रेखा निवासी बागापार टोला रामपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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गांव निवासी सरिता ने बताया कि 11 नवंबर को वह अपनी बेटियों रुचि और अन्नू तथा ससुर मंत्री के साथ अपनी जमीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के दिनेश, अमित और रेखा लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर और खंती लेकर वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए परिवार पर हमला बोल दिया।
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सरिता बच्चों के साथ भागकर घर पहुंची, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने दरवाजे पर चढ़कर जान से मारने और गांव में कहीं भी मिलने पर घेरकर मार डालने की धमकी दी। मारपीट में सरिता के सिर व दाईं आंख, बच्चों तथा ससुर के हाथ-पैर में चोटें आई हैं।
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सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दिनेश, अमित और रेखा निवासी बागापार टोला रामपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।