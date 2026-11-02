Maharajganj News: सीएमओ ने इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण, चिकित्सकों को लगाई फटकार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:31 AM IST
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परतावल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में रविवार को सीएमओ डॉ. सुरेंद्र चौधरी ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सकों के समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचने और ओपीडी में लेटलतीफी की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई।
निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में जहर खाने से प्रभावित एक मरीज भर्ती मिला। सीएमओ ने संबंधित चिकित्सक डॉ. उमंग से मरीज की हालत और उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएमओ ने रविवार को मृत नवजात को जन्म देने वाली अर्धविक्षिप्त महिला के स्वास्थ्य और देखभाल की जानकारी ली। महिला को इमरजेंसी वार्ड से हटाकर महिला विंग के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराया।
उन्होंने महिला के नियमित उपचार, देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उसकी देखभाल के लिए एक महिला स्टाफ नर्स की नियमित ड्यूटी लगाने को कहा। सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को समय से उपचार मिलना चाहिए। ड्यूटी में लापरवाही और मरीजों की देखभाल में उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान डॉ. उमंग आदि मौजूद रहे।
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निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में जहर खाने से प्रभावित एक मरीज भर्ती मिला। सीएमओ ने संबंधित चिकित्सक डॉ. उमंग से मरीज की हालत और उपचार के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएमओ ने रविवार को मृत नवजात को जन्म देने वाली अर्धविक्षिप्त महिला के स्वास्थ्य और देखभाल की जानकारी ली। महिला को इमरजेंसी वार्ड से हटाकर महिला विंग के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराया।
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उन्होंने महिला के नियमित उपचार, देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उसकी देखभाल के लिए एक महिला स्टाफ नर्स की नियमित ड्यूटी लगाने को कहा। सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को समय से उपचार मिलना चाहिए। ड्यूटी में लापरवाही और मरीजों की देखभाल में उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान डॉ. उमंग आदि मौजूद रहे।
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