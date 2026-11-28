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प्रोपराइटर ने 26 नवंबर को जिलाधिकारी एवं मंडी समिति के सभापति को पत्र देकर गोदाम में रखे धान के नमी से खराब होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि लाइसेंस निरस्त रहने से किसानों की उपज और भुगतान प्रभावित हो सकता है। मंडी सचिव विनोद कुमार शर्मा के अनुसार, 22 नवंबर को मंडी समिति की टीम ने सोहट स्थित मेसर्स मंशा ट्रेडर्स पर छापेमारी की थी। ऑनलाइन पोर्टल पर फर्म का स्टॉक शून्य दर्ज था, जबकि गोदाम में 8623 बोरी धान, 100 बोरी गेहूं और 58.80 क्विंटल चावल मिला था।जांच के दौरान खाद्यान्न के सापेक्ष छह आर जारी करने से संबंधित अभिलेख भी नहीं मिले। इस पर प्रोपराइटर सुरेंद्र गुप्ता को तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया था।जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर निरस्त हुआ लाइसेंसप्रोपराइटर ने 25 नवंबर को अपना पक्ष और अभिलेख प्रस्तुत किए, लेकिन मंडी समिति ने जवाब को नियमों के अनुरूप नहीं पाया। इसके बाद उसी दिन फर्म का लाइसेंस निरस्त कर न्यूनतम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगले दिन प्रोपराइटर ने जुर्माने की राशि जमा कर लाइसेंस बहाल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।कोटस्टॉक में अनियमितता और बिना वैध अभिलेखों के धान खरीदने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। प्रोपराइटर ने दो लाख रुपये का जुर्माना जमा कर लाइसेंस बहाली के लिए आवेदन दिया है। इस पर मंडी समिति स्तर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।-विनोद कुमार शर्मा, मंडी सचिव