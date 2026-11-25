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प्रवीण मणि त्रिपाठी ने बताया कि वीबी जी राम जी योजना के तहत शासन स्तर से 23 से 30 नवंबर तक विशेष सृजन रोजगार सप्ताह चल रहा है। इसका उत्तर प्रदेश के समस्त रोजगार सेवकों ने विरोध कर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। कोई भी रोजगार सेवक मजदूरों की हाजिरी नहीं लगा रहा है।मंगलवार को नौतनवा ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने एनएमएमएस आईडी व पासवर्ड ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, महिला मेट को देने की साजिश का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर बहिष्कार चल रहा है तो हमारी आईडी पासवर्ड दूसरों को क्यों दी जा रही है।इस दौरान रोजगार सेवक संघ मंत्री चतुर्भुजा सिंह, मुजीबुर्रहमान, दिग्विजय सिंह, आलम, रमेश चन्द्र, हरिप्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे।