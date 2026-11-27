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सदर ब्लॉक परिसर में जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना देकर शासन के प्रति नाराजगी जताई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि घोषणाओं के बावजूद मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने से उनमें असंतोष है। वहीं संघ ने एलान किया कि आंदोलन के क्रम में शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे विकासखंड सदर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आयोजित मार्च के बाद कर्मचारी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे।धरने में एपीओ दिलीप कुमार गौतम, रम्भा, संगीता, अनीता, गंगोत्री, अंजलि, अयोध्या वर्मा, धर्मेंद्र पासवान, सर्वेश मद्धेशिया, ओम प्रकाश सिंह, मदन वर्मा, चंद्रिका प्रसाद, अंबिका प्रसाद, अख्तर अली, दिनेश शर्मा, अनिरुद्ध पटेल, अमरनाथ उपाध्याय, राजन तिवारी और आनंद कुमार त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। परतावल प्रतिनिधि के अनुसार, वीबी जी राम जी योजना के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों ने मानव संसाधन नीति लागू करने और मानदेय में एक समान सम्मानजनक वृद्धि की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कार्मिकों ने ग्राम रोजगार सेवकों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन को भी समर्थन दिया है। इस दौरान अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उत्कर्ष कुमार, रोजगार सेवक अमित कुमार, रमेश कुमार, बलराम पटेल, मन मोहित, अभिषेक पांडेय, आदि मौजूद रहे।रतनपुर ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। मिठौरा ब्लॉक में भी प्रदर्शन कर बीडीओ मृत्युंजय यादव को ज्ञापन सौंपा। धरने में एपीओ मनरेगा गिरिजेंदु पटेल, रोजगार सेवक रामकेश्वर आदि मौजूद रहे।