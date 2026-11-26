Maharajganj News: नेपाल के ठमेल में भारतीय पर्यटकों से ठगी, 22 लोगों पर कार्रवाई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
सोनौली। नेपाल की राजधानी काठमांडो के पर्यटन क्षेत्र ठमेल में भारतीय और विदेशी पर्यटकों से ठगी व ब्लैकमेलिंग के मामलों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डांसबार और मनोरंजन के नाम पर पर्यटकों से मनमानी वसूली और विरोध पर मारपीट के आरोप में 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया है।
जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडो, नेपाल पुलिस, पर्यटक पुलिस, नगर पुलिस और ठमेल पर्यटन विकास परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात ठमेल क्षेत्र में छापेमारी और अनुगमन किया। इस दौरान पर्यटकों को निशाना बनाने वाले डांसबार संचालकों, बिना पंजीकरण चल रहे स्पा और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान ठगी के शिकार पर्यटकों की रकम भी वापस कराई गई।
जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी खेमराज भुसाल ने बताया कि तेज आवाज में संगीत बजाने वाले रेस्टोरेंट और बार, बिना पंजीकरण संचालित स्पा, आबकारी पंजीकरण के बिना शराब बेचने वाले व्यवसायियों और पर्यटकों से ठगी करने वाले डांसबार संचालकों समेत 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
अनुगमन के दौरान बिना पंजीकरण बेचने वालों की शराब व अन्य सामान जब्त किया गया। सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वालों व तेज आवाज के लिए बाइक में बदलाव करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई हुई।
विज्ञापन
जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडो, नेपाल पुलिस, पर्यटक पुलिस, नगर पुलिस और ठमेल पर्यटन विकास परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात ठमेल क्षेत्र में छापेमारी और अनुगमन किया। इस दौरान पर्यटकों को निशाना बनाने वाले डांसबार संचालकों, बिना पंजीकरण चल रहे स्पा और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान ठगी के शिकार पर्यटकों की रकम भी वापस कराई गई।
विज्ञापन
जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी खेमराज भुसाल ने बताया कि तेज आवाज में संगीत बजाने वाले रेस्टोरेंट और बार, बिना पंजीकरण संचालित स्पा, आबकारी पंजीकरण के बिना शराब बेचने वाले व्यवसायियों और पर्यटकों से ठगी करने वाले डांसबार संचालकों समेत 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
अनुगमन के दौरान बिना पंजीकरण बेचने वालों की शराब व अन्य सामान जब्त किया गया। सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वालों व तेज आवाज के लिए बाइक में बदलाव करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई हुई।