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सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के रुपनदेही स्थित नंबर 27 गण मुख्यालय पर तैनात मोबाइल टीम ने जांच के दौरान भारत से अवैध रूप से नेपाल ले जाए जा रहे आभूषणों को जब्त किया। बरामद सामान को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित निकाय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। विज्ञापन

डीएसपी कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध सामान की तस्करी रोकने के लिए निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के रुपनदेही स्थित नंबर 27 गण मुख्यालय पर तैनात मोबाइल टीम ने जांच के दौरान भारत से अवैध रूप से नेपाल ले जाए जा रहे आभूषणों को जब्त किया। बरामद सामान को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित निकाय को सौंपने की तैयारी की जा रही है।डीएसपी कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि सीमा क्षेत्र में अवैध सामान की तस्करी रोकने के लिए निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है।

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सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल ने बुधवार की दोपहर सिद्धार्थनगर नगरपालिका-4 के सीमावर्ती क्षेत्र में महिलाओं के कॉस्मेटिक आभूषणों की खेप पकड़ी है। बरामद सामान में 194 जोड़ी कंगन और 394 पीस हार शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 10 लाख 79 हजार नेपाली रुपये बताई गई है।