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कई लोग मामूली दर्द होने पर ही दवा खा लेते हैं। दर्द से राहत मिलने पर बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं और दोबारा परेशानी होने पर फिर उसी दवा का सेवन करते हैं। लगातार इस तरह दवाएं लेने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दर्द निवारक दवाएं कुछ समय के लिए राहत तो देती हैं, लेकिन दर्द की असली वजह जानना भी जरूरी है। विज्ञापन

जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि बिना चिकित्सकीय सलाह दर्द निवारक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दवाओं को लंबे समय तक या अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन, अल्सर और रक्तस्राव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा गुर्दे की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बार-बार दर्द होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेकर जरूरी जांच करानी चाहिए। समय पर बीमारी की पहचान होने से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। कई लोग मामूली दर्द होने पर ही दवा खा लेते हैं। दर्द से राहत मिलने पर बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं और दोबारा परेशानी होने पर फिर उसी दवा का सेवन करते हैं। लगातार इस तरह दवाएं लेने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दर्द निवारक दवाएं कुछ समय के लिए राहत तो देती हैं, लेकिन दर्द की असली वजह जानना भी जरूरी है।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि बिना चिकित्सकीय सलाह दर्द निवारक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दवाओं को लंबे समय तक या अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन, अल्सर और रक्तस्राव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा गुर्दे की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि बार-बार दर्द होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेकर जरूरी जांच करानी चाहिए। समय पर बीमारी की पहचान होने से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

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महराजगंज। शरीर में दर्द होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने के बजाय लोग मेडिकल स्टोर से दर्द निवारक दवाएं खरीदकर सेवन कर रहे हैं। सिरदर्द, कमर दर्द, जोड़ों और बदन दर्द में तत्काल राहत पाने के लिए खुद दवा लेने की यह आदत सेहत पर भारी पड़ सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना चिकित्सकीय सलाह दवाओं का सेवन करने का चलन बढ़ रहा है। इससे बीमारी के मूल कारण का पता नहीं चल पाता और समस्या गंभीर होने का खतरा बना रहता है।