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उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने और लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में रैली में सहभागिता सुनिश्चित करने, कार्यकर्ताओं के जुटान और यात्रा की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। विज्ञापन

बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने की। संचालन कोषाध्यक्ष कपिल देव शुक्ला ने किया। इस दौरान अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव चंद्रजीत भारती, गोविंद मिश्र, विनीत सिंह, राम नारायण, विजय तिवारी, अफजल अब्बासी, आनंद कन्नौजिया, अजय सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने और लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में रैली में सहभागिता सुनिश्चित करने, कार्यकर्ताओं के जुटान और यात्रा की तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने की। संचालन कोषाध्यक्ष कपिल देव शुक्ला ने किया। इस दौरान अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव चंद्रजीत भारती, गोविंद मिश्र, विनीत सिंह, राम नारायण, विजय तिवारी, अफजल अब्बासी, आनंद कन्नौजिया, अजय सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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महराजगंज। लखनऊ में 26 नवंबर को आयोजित संविधान बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रभारी तौकीर आलम ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने तथा लखनऊ पहुंचने की तैयारियों पर चर्चा की।