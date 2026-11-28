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वहीं, नेपाल की टेलीकॉम कंपनियों एनसेल और नेपाल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड (एनसीएल) का सिग्नल आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीण नेपाली सिम के जरिये कॉलिंग और इंटरनेट का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं।सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी नेटवर्क की बढ़ती निर्भरता ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, सीमा से सटे गांवों में बीएसएनएल, जियो और एयरटेल का नेटवर्क अक्सर गायब रहता है। मोबाइल पर भारतीय कंपनियों के बजाय नेपाली नेटवर्क दिखाई देते हैं।इसकी प्रमुख वजह भारतीय टावरों की दूरी और कुछ टावरों की खराब स्थिति बताई जा रही है। दूसरी ओर नेपाल की सीमा पर लगे ऊंचे टावरों का सिग्नल भारतीय क्षेत्र में दो से तीन किलोमीटर तक पहुंच रहा है। बेहतर कॉलिंग और इंटरनेट के लिए ग्रामीण 500 से 700 रुपये खर्च कर नेपाली सिम खरीद रहे हैं।नेपाली सिम से भारतीय नंबर पर कॉल करने में सात से दस रुपये प्रति मिनट तक खर्च आता है। इंटरनेट पैक के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। नेटवर्क की समस्या से ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं।छात्र अमित चौधरी का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ओटीपी नहीं आने पर छत या खेत में जाकर नेटवर्क तलाशना पड़ता है।