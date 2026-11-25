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गोरखपुर, महराजगंज और बस्ती समेत आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु मेले में पहुंचे। मंदिर की सबसे खास परंपरा ताल की परिक्रमा करते हुए जोर-जोर से चिल्लाकर मनोकामना मांगने की है। मान्यता है कि सत्यवती बजै की सुनने की शक्ति कमजोर है। इसलिए भक्त अपनी बात ऊंची आवाज में देवी तक पहुंचाते हैं। यहां एक बार में केवल एक ही मुराद मांगने की परंपरा है। कोई संतान, विवाह और परिवार की खुशहाली तो कोई नौकरी, कारोबार और विदेश यात्रा की कामना लेकर पहुंचता है।लुंबिनी प्रदेश के पाल्पा जिले की तिनाउ गांवपालिका-4 में पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित सत्यवती मंदिर और ताल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भारतीय भक्त सोनौली सीमा पार कर भैरहवा, बुटवल और झुम्सा के रास्ते यहां पहुंचते हैं। सोनौली से मंदिर की दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर है।सत्यवती मंदिर व ताल संरक्षण समिति के अध्यक्ष दानबहादुर गाहा और सचिव लालबहादुर दर्लामी ने बताया कि मेले में नेपाल के साथ भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झुम्सा, पानीमिल और चौबीसमाइल की ओर से मंदिर तक पहुंचने के रास्ते बनाए गए हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त दोबारा दरबार पहुंचकर आभार जताते हैं।