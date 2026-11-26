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दुकानदारों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से इन उपकरणों के बारे में जानकारी लेने और खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है। बाजार में अलग-अलग क्षमता, ब्रांड और कीमत के गीजर व हीटर उपलब्ध हैं। ग्राहक अपने बजट, कमरे के आकार और बिजली की खपत को ध्यान में रखकर उपकरण पसंद कर रहे हैं।कुछ लोग बाथरूम में गर्म पानी की सुविधा के लिए गीजर खरीद रहे हैं, तो वहीं ठंड से बचने के लिए ब्लोअर और रूम हीटर की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों पर छोटे से लेकर अधिक क्षमता वाले उपकरणों की उपलब्धता होने से ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक चयन कर रहे हैं।शास्त्री नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार सुमित वर्मा ने बताया कि बाजार में गीजर दो हजार से लेकर 18 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। ब्लोअर हीटर की कीमत 500 से 4500 रुपये और रूम हीटर 500 से पांच हजार रुपये तक है। उन्होंने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ इन उपकरणों की मांग में तेजी आ रही है। ग्राहक खरीदारी के दौरान कीमत के साथ ही उपकरण की क्षमता, बिजली खपत और वारंटी के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।