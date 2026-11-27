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बृहस्पतिवार को गैस वितरण वाहन पहुंचते ही सिलिंडर लेने की होड़ मच गई। उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने व्यवस्थित तरीके से गैस सिलिंडर का वितरण शुरू कराया।मोहम्मद अजीज ने बताया कि तीन दिनों से मैं 6 किलोमीटर दूरी तय कर गैस सिलिंडर लेने के लिए आ रहा हूं भीड़ और हो हल्ला के बीच वंचित रह जा रहा है। लीलावती देवी ने बताया कि गैस समाप्त हुए एक सप्ताह हो गए लकड़ी पर खाना बना रही हूं गांव पर गैस सिलिंडर डिलीवरी नहीं होने से परेशानी बढ़ गया है। हरिप्रसाद ने बताया कि दो दिनों से मैं गैस लेने के लिए आ रहा हूं लंबी कतार होने की वजह से जब मेरी बारी आता है तो सिलिंडर समाप्त हो जाता है।इसी तरह सोनू मद्धेशिया ने बताया कि गैस गोदाम से उपभोक्ताओं को गैस वितरण कर दिया जा रहा है डिलीवरी वाहन को सिलिंडर न मिलने से गांव में सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। अमीना खातून ने बताया कि गैस सिलिंडर उपलब्ध न होने से खाना बनाने के लिए ब्लैक में खरीद कर किसी तरह भोजन बना रही हूं।राजू, फिरोज, समसुद्दीन, रमेश पासवान, खदेरु, सोहन, लालमती देवी, कमलेश गुप्ता, मनोज शर्मा, चंद्रशेखर, लीलावती देवी और कलीमुन निशा आदि उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से गांव में डिलीवरी वाहन का इंतजार कर रहे थे। वाहन नहीं आने पर उन्हें गैस गोदाम पर आना पड़ा। ठंड में गोदाम तक पहुंचने और घंटों लाइन में खड़े रहने से काफी परेशानी हुई। उपभोक्ताओं ने मांग की कि गांवों में ही गैस सिलिंडर की आपूर्ति बहाल की जाए। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।निचलौल के आपूर्ति निरीक्षक इंद्रभान सिंह ने बताया कि एजेंसी संचालक को होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उपभोक्ताओं को गांवों में ही गैस उपलब्ध कराने के लिए है। इससे ग्रामीणों की परेशानी कम होगी और आपूर्ति सुचारु होगी।गैस एजेंसी के संचालक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दिवाली पर्व से गैस डिलीवरी वाहन अनियमित अंतराल पर पहुंच रहा है। इसी कारण उपभोक्ता एक साथ सिलिंडर लेने गोदाम पर आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 315 सिलिंडर आए थे, जिनका उपलब्धता के आधार पर वितरण किया गया।