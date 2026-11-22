विज्ञापन



शनिवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में पड़ताल के दौरान मरीजों से बातचीत में भोजन की व्यवस्था को लेकर अलग-अलग अनुभव सामने आए।

अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मेन्यूू तो है लेकिन मरीजों की थाली तक उसका पूरा हिस्सा पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी ने दोनों अस्पतालों में मिलाकर 17 मरीजों से बातचीत की। विज्ञापन

सभी ने स्वीकार किया कि मेन्यू के अनुसार भोजन-नाश्ता नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, सर्जिकल वार्ड, संक्रामक रोग वार्ड समेत अन्य विभागों में करीब 60 से 70 मरीज भर्ती मिले। शनिवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में पड़ताल के दौरान मरीजों से बातचीत में भोजन की व्यवस्था को लेकर अलग-अलग अनुभव सामने आए।अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मेन्यूू तो है लेकिन मरीजों की थाली तक उसका पूरा हिस्सा पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी ने दोनों अस्पतालों में मिलाकर 17 मरीजों से बातचीत की।सभी ने स्वीकार किया कि मेन्यू के अनुसार भोजन-नाश्ता नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, सर्जिकल वार्ड, संक्रामक रोग वार्ड समेत अन्य विभागों में करीब 60 से 70 मरीज भर्ती मिले।

विज्ञापन

विज्ञापन

महराजगंज। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुबह नाश्ता, दोपहर और शाम भोजन देने का प्रावधान है। इसके बावजूद मरीजों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन और नाश्ता मिलने की स्थिति एक जैसी नहीं है। मीनू के अनुसार मरीजों को भोजन मयस्सर नहीं हो रहा है। नाश्ते से दूध तक गायब है।