विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

योजना के तहत वार्ड में हरी प्रजापति के घर से तहसील के मुख्य सड़क तक सीसी सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा। लंबे समय से सड़क और जलनिकासी की बेहतर व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। निर्माण होने से आसपास के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने और आवागमन में होने वाली दिक्कतों को कम करने में भी मदद मिलेगी।नगर पालिका की ओर से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत वार्डों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में साहूजी महराज नगर वार्ड में सड़क और नाली निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके लिए निर्धारित बजट के तहत निर्माण कार्य कराया जाएगा।साहूजी महराज नगर वार्ड-17 में हरी प्रजापति के घर से तहसील के मुख्य सड़क तक सीसी सड़क और नाली का निर्माण करीब 44 लाख 35 हजार रुपये की लागत से कराया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।- आलोक कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका