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नेपाल के लुंबिनी प्रदेश में बन रही 1126 मीटर लंबी सिद्धबाबा सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सुरंग के भीतर सड़क से जुड़े अधिकांश सिविल कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। अब बिजली, रोशनी, वेंटिलेशन, ध्वनि नियंत्रण और आपातकालीन संचार प्रणाली स्थापित करने का काम बाकी है।सिद्धबाबा सुरंग परियोजना कार्यालय की सूचना अधिकारी एवं इंजीनियर सौम्या आनंद के मुताबिक, भोटेकोशी और कालीगंडकी नदियों में आई बाढ़ के कारण बिजली और सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अब इन उपकरणों को मुस्तांग के कोरला सीमा मार्ग से लाया जा रहा है। उपकरण पहुंचने के बाद इन्हें स्थापित करने में डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा। इसके बाद जनवरी 2027 के मध्य तक सुरंग में यातायात शुरू करने की तैयारी है।सुरंग में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन बाईपास सुरंगों का भी निर्माण किया गया है। इनकी लंबाई क्रमश: 151, 161 और 130 मीटर है। किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में इन रास्तों से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। इसके अलावा सुरंग में नियंत्रण कक्ष और तकनीकी भवन भी बनाए गए हैं। परियोजना की भौतिक प्रगति 70.26 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 63.55 प्रतिशत दर्ज की गई है। परियोजना प्रमुख वरिष्ठ डिविजनल इंजीनियर नवराज बास्तोला के अनुसार, निर्माण कार्य निर्धारित अनुबंध अवधि से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।सोनौली से भैरहवा, बुटवल और पाल्पा होते हुए पोखरा, मुक्तिनाथ और मुस्तांग जाने वाले भारतीय पर्यटकों को इस सुरंग का सीधा लाभ मिलेगा। अभी सिद्धबाबा क्षेत्र में भूस्खलन और पहाड़ से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। खासकर बरसात में इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित होता है। सुरंग शुरू होने से इस संवेदनशील हिस्से से गुजरना आसान होगा। इससे सोनौली और भैरहवा के होटल, ट्रैवल एजेंसियों, टैक्सी संचालकों और टूर ऑपरेटरों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेपाल के पहाड़ी पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद हो सकेगी।