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जनपद में सर्वे का पहला चरण 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों का सैंपल आकलन होगा। पूरी तैयारी 30 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश है। सर्वे में डीएलएड प्रशिक्षुओं को लगाया जाएगा। निगरानी की जिम्मेदारी डायट प्रवक्ताओं की टीम संभालेगी।निपुण एप के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय से कक्षा एक और दो के 12-12 बच्चों का रैंडम चयन किया जाएगा। इस तरह एक स्कूल के 24 बच्चों का आकलन होगा। किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी होने पर सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चे बिना किसी की मदद के सवालों के जवाब देंगे। प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट से एप पर आकलन पूरा करेंगे। सर्वे स्कूल समय में होगा। एक प्रशिक्षु एक दिन में अधिकतम दो विद्यालयों का ही आकलन कर सकेगा। प्रधानाध्यापक और कक्षा शिक्षक चयनित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।आकलन में बच्चों की मौखिक भाषा, पढ़ने-लिखने की क्षमता और गणितीय दक्षता परखी जाएगी। इसमें हाव-भाव के साथ चार पंक्तियां सुनाना, सरल वाक्य पढ़ना, सुनकर लिखना, 20 तक अंकों की पहचान, नौ तक जोड़-घटाव, 20 रुपये तक के नोट-सिक्कों की पहचान और चित्र व संख्या पैटर्न समझना शामिल है।पिछले सत्र में 92 डीएलएड प्रशिक्षुओं ने करीब 10 हजार बच्चों का आकलन किया था। 14 मार्च को जारी परिणाम के अनुसार जिले में निपुण स्कूलों का प्रतिशत 49.39 से बढ़कर 61 हो गया। कुल 874 विद्यालय निपुण घोषित किए गए। इस बार शेष विद्यालयों को भी निपुण बनाने का लक्ष्य है।सर्वे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सर्वे में डीएलएड प्रशिक्षू लगाए जाएंगे और निगरानी के लिए डायट प्रवक्ताओं की टीम लगेगी।- सुनील कुमार भारती, डायट प्रवक्ता व निपुण नोडलजनपद में 800 से अधिक परिषदीय स्कूल पिछले सत्र तक निपुण घोषित हो चुके हैं। इस बार शेष बचे स्कूलों को निपुण घोषित करने की तैयारी है। सर्वे के लिए प्रशिक्षू कार्यशाला डायट में होगी।- सुरजीत कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी