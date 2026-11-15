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Maharajganj News: बेबस महिला की पीड़ा ने झकझोरा, 15 दिन बाद भी नहीं थम रही इंसाफ की मांग

Sun, 15 Nov 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:18 AM IST
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Case involving the childbirth of a mentally unwell woman and the death of her newborn at Mahadeva crossroads
परतावल। श्यामदेउरवा क्षेत्र के महदेवा चौराहे पर मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के सड़क किनारे प्रसव और सात माह के नवजात की मौत का मामला 15 दिन बाद भी चर्चा में है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
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करीब 15 दिन पहले महदेवा चौराहे पर जद्दूपिपरा मार्ग के किनारे बैठी महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय आशा कार्यकर्ता की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक, नवजात करीब सात माह का शिशु था।
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ग्रामीणों के अनुसार, महिला पिछले करीब एक वर्ष से परतावल, महदेवा और हरपुर क्षेत्र में इधर-उधर घूमती रहती थी। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम नहीं थी। ऐसे में उसके गर्भवती होने और सड़क किनारे प्रसव की घटना ने लोगों को झकझोर दिया।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी ने महिला की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है तो उसकी पहचान कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी को कठोर सजा देने की मांग की है।


बोले अधिकारीनवजात का पोस्टमार्टम कराया गया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को उसके परिजन अपने साथ ले गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।
- अंकुर गौतम, सीओ सदर
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