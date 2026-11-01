Maharajganj News: इंजन बेचने के विवाद में ननद ने भाभी-भाई को पीटा

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ग्राम सभा पुरंदरपुर के टोला हरदासपुर निवासी सुनीता ने तहरीर में बताया कि 28 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे उनके पति सतीश अपनी बहन पुष्पावती निवासी ग्राम विशुनपुर अदरौना खास से पानी चलाने वाले इंजन के बिकने के बारे में पूछने लगे। इसी बात को लेकर बहन पुष्पावती ने उनके पति को वहीं मारना-पीटना शुरू कर दिया। जब सुनीता बचाव के लिए गई तो ननद ने उनको भी मारा-पीटा और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए दोबारा फिर जान से मारने की धमकी देने लगी। मारपीट में पति सतीश को काफी चोटें आई हैं।थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुष्पावती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।