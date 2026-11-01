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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Case from Vishunpur Adrauna, under the jurisdiction of Brijmanganj police station; FIR registered.

Maharajganj News: इंजन बेचने के विवाद में ननद ने भाभी-भाई को पीटा

Sun, 01 Nov 2026 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:27 AM IST
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Case from Vishunpur Adrauna, under the jurisdiction of Brijmanganj police station; FIR registered.
फरेंदा। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा विशुनपुर आदरौना खास में पानी चलाने वाले इंजन के बिकने की बात पूछने पर ननद द्वारा अपने सगे भाई और भाभी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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ग्राम सभा पुरंदरपुर के टोला हरदासपुर निवासी सुनीता ने तहरीर में बताया कि 28 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे उनके पति सतीश अपनी बहन पुष्पावती निवासी ग्राम विशुनपुर अदरौना खास से पानी चलाने वाले इंजन के बिकने के बारे में पूछने लगे। इसी बात को लेकर बहन पुष्पावती ने उनके पति को वहीं मारना-पीटना शुरू कर दिया। जब सुनीता बचाव के लिए गई तो ननद ने उनको भी मारा-पीटा और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए दोबारा फिर जान से मारने की धमकी देने लगी। मारपीट में पति सतीश को काफी चोटें आई हैं।
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थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुष्पावती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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