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पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, 18 नवंबर को व्यक्ति के घर पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इसमें उनकी छह साल की भांजी भी शरीक थी। आरोप है कि शाम करीब 7:30 बजे घर में खाना बनाने के लिए आया मधुबनी बड़ा टोला निवासी दिलबहार चाैधरी ने इस बच्ची को कुछ लालच देकर घर के दक्षिण-पूर्व स्थित सागौन के बगीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।किशोरी के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भागने लगा। परिजनों ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गया। वहीं बच्ची खून से लथपथ मिली। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी मिठौरा ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया गया। वहां भी स्थिति सामान्य नहीं होने पर बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।इस मामले में पीड़िता के मामा की तहरीर पर चौक पुलिस ने 19 नवंबर को आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही इस मामले की जांच किया जा रहा है।गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। चौक थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।- शक्ति मोहन अवस्थी, पुलिस अधीक्षक