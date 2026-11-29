विज्ञापन



ग्रामीणों ने ईंट-भट्ठे के पास महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रही है। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

बृजमनगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयनसर के टोला खुर्रमपुर में शनिवार शाम करीब छह बजे ईंट-भट्ठे के पास एक अज्ञात अधेड़ महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो सकी।