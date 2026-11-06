Maharajganj News: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, जांच में जुटी पुलिस

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, भरवलिया निवासी 30 वर्षीय पुनीता देवी दो बच्चों की मां थी। बुधवार देर रात घर के अंदर उसका शव फंदे से लटकता मिला। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर जोगियाबारी चौकी प्रभारी पंकज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की अचानक हुई मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मां की मौत से दोनों बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया।

विज्ञापन

कोल्हुई। थाना क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग गांव के टोला भरवलिया में बुधवार देर रात एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।