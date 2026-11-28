Maharajganj News: ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:41 AM IST
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फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राजमार्ग पर भैया फरेंदा के पास शुक्रवार दोपहर अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मठिया ईदू निवासी सचिन (25) शुक्रवार दोपहर बाइक से किसी काम से फरेंदा आ रहे थे। भैया फरेंदा के पास पहुंचते ही वह अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आ गए। हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सीएचसी बनकटी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। संवाद
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