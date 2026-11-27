Maharajganj News: गुरुग्राम व मैक्सिको तक तस्करी के तार एक साल में 35 प्राथमिकी, 51 गिरफ्तारर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:56 AM IST
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महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जिले में तस्करी का नेटवर्क तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। अब तक सोना-चांदी, चरस और गांजे की तस्करी के लिए चर्चित सोनौली सीमा से प्रतिबंधित दवाओं व सिंथेटिक ड्रग्स की खेप भी पकड़ी जा रही है। कस्टम और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तस्करी के तार दिल्ली और गुरुग्राम की अवैध ड्रग लैब से लेकर मैक्सिको तक जुड़ने के संकेत मिले हैं।
कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच जिले में तस्करी के 35 मामले दर्ज किए गए। इनमें 18 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं। इस दौरान कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप, अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल जैसी प्रतिबंधित दवाओं की नेपाल में तस्करी का मामला भी सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में इन दवाओं की कीमत भारत के मुकाबले करीब पांच गुना तक है।
कस्टम विभाग के अनुसार, एक साल में दर्ज 35 मामलों में 18 एनडीपीएस एक्ट के हैं। इनमें गांजे के सात, चरस के पांच, हेरोइन के चार और प्रतिबंधित दवाओं के दो मामले शामिल हैं। इसके अलावा सोना-चांदी की तस्करी के 12 और अन्य धातुओं से बने सोना पॉलिश आभूषणों के पांच मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार 51 आरोपियों में 22 नेपाली नागरिक, बिहार और बंगाल के 12, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर के 17 लोग शामिल हैं। सबसे अधिक कार्रवाई सोनौली, ठूठीबारी व निचलौल सीमा पर हुई।
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अकेले सोनौली कस्टम ने एक वर्ष में आठ किलो सोना, 42 किलो चांदी, 18 किलो गांजा, पांच किलो चरस, 2.3 किलो हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप की 2500 बोतलें बरामद की हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई गई है।
बाइक की सीट से स्कूल बैग तक में छिपाकर ला रहे सामान : तस्करी के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सोने पर पॉलिश कर उसे आर्टिफिशियल आभूषण बताकर लाने की कोशिश की जा रही है। बाइक की सीट, टिफिन, स्कूल बैग, जूते के सोल और दवाओं के कार्टन में सोना और मादक पदार्थ छिपाए जा रहे हैं। वहीं, कोडीन युक्त कफ सिरप को कोल्ड ड्रिंक की पेटियों में छिपाकर सीमा पार ले जाने के मामले भी सामने आए हैं।
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कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच जिले में तस्करी के 35 मामले दर्ज किए गए। इनमें 18 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं। इस दौरान कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप, अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल जैसी प्रतिबंधित दवाओं की नेपाल में तस्करी का मामला भी सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में इन दवाओं की कीमत भारत के मुकाबले करीब पांच गुना तक है।
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कस्टम विभाग के अनुसार, एक साल में दर्ज 35 मामलों में 18 एनडीपीएस एक्ट के हैं। इनमें गांजे के सात, चरस के पांच, हेरोइन के चार और प्रतिबंधित दवाओं के दो मामले शामिल हैं। इसके अलावा सोना-चांदी की तस्करी के 12 और अन्य धातुओं से बने सोना पॉलिश आभूषणों के पांच मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार 51 आरोपियों में 22 नेपाली नागरिक, बिहार और बंगाल के 12, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व गोरखपुर के 17 लोग शामिल हैं। सबसे अधिक कार्रवाई सोनौली, ठूठीबारी व निचलौल सीमा पर हुई।
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अकेले सोनौली कस्टम ने एक वर्ष में आठ किलो सोना, 42 किलो चांदी, 18 किलो गांजा, पांच किलो चरस, 2.3 किलो हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप की 2500 बोतलें बरामद की हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई गई है।
बाइक की सीट से स्कूल बैग तक में छिपाकर ला रहे सामान : तस्करी के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सोने पर पॉलिश कर उसे आर्टिफिशियल आभूषण बताकर लाने की कोशिश की जा रही है। बाइक की सीट, टिफिन, स्कूल बैग, जूते के सोल और दवाओं के कार्टन में सोना और मादक पदार्थ छिपाए जा रहे हैं। वहीं, कोडीन युक्त कफ सिरप को कोल्ड ड्रिंक की पेटियों में छिपाकर सीमा पार ले जाने के मामले भी सामने आए हैं।