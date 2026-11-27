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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में गुलाम अली और सुधीर यादव निवासी खैराटी, थाना नौतनवा व बीरू यादव निवासी चंदनपुर, थाना कोल्हुई शामिल हैं। वायरल वीडियो में एक ही बाइक पर छह युवक सवार होकर यातायात नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे थे।थानाध्यक्ष अभय नारायण सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर बाइक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर बाइक का 12,500 रुपये का चालान किया गया है।